Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 65 Arif Kocaman), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia (Dk. 72 Mane), Baran Ali Gezek (Dk. 65 Ali Karimi), Boa Morte (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk. 79 Bahoken), Nazon
Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista (90+6 Tayyip Talha Sanuç), Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 66 Onana), Joao Mario, Rafa Silva (Dk. 90+2 Salih Uçan, Muçi (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 90+2 Zaynutdinov)
Goller: Dk. 56 Gedson Fernandes, Dk. 75 (penaltıdan) ve 90+1 Immobile (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 21 Baran Ali Gezek, Dk. 75 Bilal Beyazıt, Dk. 78 Nazon (Bellona Kayserispor), Dk. 73 Ersin Destanoğlu (yedek kulübesi), Dk. 78 Semih Kılıçsoy, Dk. 84 Mert Günok (Beşiktaş)
KAYSERİ
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