Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

        Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 65 Arif Kocaman), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia (Dk. 72 Mane), Baran Ali Gezek (Dk. 65 Ali Karimi), Boa Morte (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk. 79 Bahoken), Nazon

        Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista (90+6 Tayyip Talha Sanuç), Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 66 Onana), Joao Mario, Rafa Silva (Dk. 90+2 Salih Uçan, Muçi (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 90+2 Zaynutdinov)

        Goller: Dk. 56 Gedson Fernandes, Dk. 75 (penaltıdan) ve 90+1 Immobile (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 21 Baran Ali Gezek, Dk. 75 Bilal Beyazıt, Dk. 78 Nazon (Bellona Kayserispor), Dk. 73 Ersin Destanoğlu (yedek kulübesi), Dk. 78 Semih Kılıçsoy, Dk. 84 Mert Günok (Beşiktaş)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        ABD: İsrail, Lübnan'a operasyon yapacağını bildirdi
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Kayserispor - Beşiktaş: 0-3
        Kayserispor - Beşiktaş: 0-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar
        Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin TL ceza; o anlar kamerad...
        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin TL ceza; o anlar kamerad...
        Başkan Büyükkılıç'tan Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Dünya Yaşlılar Günü mesajı