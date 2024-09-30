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        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan 'hakem' tepkisi

        KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, "Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:46 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:50
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        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan 'hakem' tepkisi
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        KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, "Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı" dedi.

        Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir daha federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlarımıza verirlerse o zaman daha değişik konuşurum. Lütfen vermesinler. Bu hakem geçen sene 2 Galatasaraylı çarpışıyor, faul veriyor, dönüyor o top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi, nizami golü 'ofsayt' diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Ben Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

        'YÜREĞİ YİYEN VARSA ÇIKSIN'

        Sözlerini sürdüren Başkan Çamlı, "Fenerbahçe yendi. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum hem de. Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın, delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hepsi hikaye. Delikanlı varsa çıkacaklar ve bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar. Vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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