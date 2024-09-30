Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan 'hakem' tepkisi

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, "Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir daha federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlarımıza verirlerse o zaman daha değişik konuşurum. Lütfen vermesinler. Bu hakem geçen sene 2 Galatasaraylı çarpışıyor, faul veriyor, dönüyor o top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi, nizami golü 'ofsayt' diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Ben Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.