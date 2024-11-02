Ali Çamlı: Getirin babanızı yönetsin

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, “Takım iyi oynadı ama olmadı. Bu 'istifa' diye bağıran arkadaşlar var ya; 4 tane soysuz bağırdı diye bu yönetim görevi bırakmaz. Getirin babanızı yönetsin" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'istifa' tezahüratlarına tepki gösteren Çamlı, “Takım iyi oynadı ama olmadı. Bu 'istifa' diye bağıran arkadaşlar var ya; 4 tane soysuz bağırdı diye bu yönetim görevi bırakmaz. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Kapalıkale taraftar grubu tepki gösterdi. Bir şey diyor muyuz? Yok. Çünkü onlar ne söylediğini biliyor. ‘Yönetim istifa’ deniyor. Bırakalım ne olacak? Yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi ödemelerimizi yapmayıp onlara ödeme yaptık. Dört tane zibidi çıkmış ‘istifa’ diye bağırıyor. Getirin babanızı yönetsin” ifadelerinde bulundu.