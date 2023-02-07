Kayseri'den deprem bölgesine giden ekipler arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerinin ilk etapta 18 vatandaşı enkazdan çıkardığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, belediyenin itfaiye, fen işleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimleri tarafından 59 araç ve 121 personelin afet bölgesinde görev yaptığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin 37 araç ve 68 personelinin yanı sıra, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 operatör ile 35 tonluk vinç, 5 pikap ve 3 operatörün yer aldığı dinleme ekibi, 1 tır, 2 kepçe, 1 kamyon, ayrıca 18 teknik personel ile Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'den 10 araç ve iş makinesi ile 30 personelin deprem bölgesinde görevlendirildiğini kaydetti.

Talas Belediyesi de şiddetli depremlerin ardından bölgeye ulaşarak yaraları sarmaya başladı.

Ekipler, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de hem arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlıyor hem de kurduğu mobil mutfak ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Osmaniye'ye giden 30 kişilik yerel destek ekibi de hem AFAD öncülüğünde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de çadır kurulumu başta olmak üzere çeşitli lojistik destek çalışmaları gerçekleştiriyor.





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