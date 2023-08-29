Kayseri Ticaret Odası ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı.

Odasının konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, reel sektör firmalarının son dönemde finansmana erişimde büyük zorluk yaşadığını söyledi.

Özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını vurgulayan Gülsoy, "Büyümenin bereketi her kesime yansısın istiyorsak KOBİ'lerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız. Bu süreçte kamu bankalarımız ihracat ve yatırımın finansmanıyla ticari kredilerde büyük rol üstlendi. Zorlukları aşmak ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz için özel bankalarımızın da artık yatırıma, istihdama, üretime, ihracata ve KOBİ'lerimize ciddi anlamda katkı sağlamaları bu dönemde büyük önem arz etmekte." dedi.

Gülsoy, iş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik ve geleceğe dair yol haritası beklediklerini belirtti.

Enflasyonun hem ülke ekonomisinin hem de iş dünyasının önünü görülebilmesi açısından önemli bir parametre olduğunun altını çizen Gülsoy, şunları kaydetti:

"Enflasyonun tek haneye düşürülmesi üretim kademelerinden uluslararası güvenirliliğimize, sosyal yaşamın devamlılığına kadar hayatın her alanında önem arz etmektedir ve bu dönemde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Karar alma süreçlerimizi zorlaştırıyor, kaynakların rasyonel alanlara yönlendirilmesini engelliyor. Temennimiz bu yükselen ivmenin 2024 yılı ikinci yarısı itibariyle düşmeye başlaması ve bu yönde alınan aksiyonların hızlandırılmasıdır. Bu süreçten çıkabilmek adına hepimizin beklentisi, enflasyonun düşmesiyle üretim kapasitesinin artması ve yatırım canlanmasıdır."​