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        Melikgazi Belediyesi, pazar yerlerindeki atıkları gübreye dönüştürüyor

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürdüklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:50
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        Melikgazi Belediyesi, pazar yerlerindeki atıkları gübreye dönüştürüyor
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürdüklerini açıkladı.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçedeki kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesine yönelik başlattıkları sıfır atık projesi kapsamında atıkları geri dönüşüme kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

        Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına geri dönüşümün öneminin farkında olduklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak sebze ve meyve atıklarını pazar yerlerinden toplayarak geri dönüşüm tesisimizde bulunan kompost makinemizde doğal organik gübre üretimini sağlamış oluyoruz. Hem de pazar yerindeki çöp niteliğindeki atıkları değerlenmiş oluyoruz. Bu yeni başlattığımız geri dönüşüm uygulamasıyla temiz ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlarken, atık yönetimi konusunda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Bizim temel hedeflerimiz sıfır atık projesini olabildiğince geliştirmek."

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