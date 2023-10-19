MAZLUMDER Kayseri Şubesi üyeleri, İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi üyeleri, İsrail devleti yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yapan MAZLUMDER Şube Başkan Yardımcısı avukat Abdullah Kaya, İsrail’in Filistin’de binlerce insanı öldürdüğünü ve yaraladığını söyledi.

İsrail’in Filistin topraklarında ambargo ve kuşatma uyguladığına dikkati çeken Kaya, Gazze halkının insani yardımlara ulaşmasının engellenerek insanlık suçu işlediğini dile getirdi.

İsrail’in hedef gözetmeksizin okul, cami ve hastaneleri bombalayarak sivilleri öldürdüğünü belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplumun tüm baskılarına rağmen bu tutumundan vazgeçmeyen İsrail, 10 günden fazla süredir Gazze halkını açlık ve sefalete mahkum etmiştir. İsrail, tüm bu savaş suçlarını işlerken havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde kimyasal silah olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanmak suretiyle açık ve inkar edilemez bir savaş suçu işlemiştir."

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Kaya, "Türk Ceza Kanunu’nun 13. maddesi gereğince bu suçlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde de yargılama yapılması mümkün olup bu çerçevede Türkiye genelinde birçok kişi ve kurumun desteğiyle başta işgalci rejimin cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere suça karışan bütün yetkililer ve kişiler hakkında soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade ederiz." diye konuştu.