Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu müstakil evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu müstakil evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan ve hurda malzemelerle dolu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de müstakil evde yangın
        Kayseri'de müstakil evde yangın
        Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü (2)
        Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü (2)
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı
        Kayseri'de sivil toplum kuruluşları İsrail'i protesto etti
        Kayseri'de sivil toplum kuruluşları İsrail'i protesto etti
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Karabağ şehitleri için Kayseri'de mevlit okundu
        Karabağ şehitleri için Kayseri'de mevlit okundu