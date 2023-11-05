Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu müstakil evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu müstakil evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan ve hurda malzemelerle dolu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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