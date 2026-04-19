Kayseri'de çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Bağdat Caddesi'ndeki kavşakta, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 ADD 440 plakalı otomobil ile 68 AEY 513 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardan birinde bulunan bir kişi sıkıştı.



İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

