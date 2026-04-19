Kayseri'de işçi servisinin apartman bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde işçi servisinin apartman bahçesine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Anayurt Mahallesi Atılgan Sokak'ta park halindeki 38 P 2191 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen araçta bulunan kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

