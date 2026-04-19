Öğretim üyeleri Kayseri'de düzenlenen geziye katıldı

Kayseri'ye 57 ilden gelen öğretim üyeleri, 45 duraktan oluşan Kayseri Kültür Yolu'nda düzenlenen geziye katıldı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı, 10. Ekonomi Araştırmaları Finansal Piyasalar Kongresi kapsamında kente gelen öğretim üyelerini ağırladı.



Kente 57 ilden gelen öğretim üyeleri, Kayseri Kültür Yolu rotasında düzenlenen etkinlikte, Kayseri Kalesi’nden Arkeoloji Müzesi’ne, Hunat Camii’nden Milli Mücadele Müzesi’ne, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nden Kayseri Mahallesi’ne kadar tarihi mekanları gezdi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, Kayseri Kültür Yolu'nun 45 farklı duraktan oluştuğunu ifade etti.





İçerisinde müze, tarihi yapılar ve kültür merkezleri olduğunu belirten Gündüz, "Bir rota üzerinde, hiç kaybolmadan bir haritayla tüm ziyaretçilerimiz gezebilir. Bunun yanında biz Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı olarak ücretsiz rehberler verebiliyoruz. Değerli hocalarımız vesilesiyle herkesi kültür yolumuza davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

