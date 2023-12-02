Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri protokolü "Down Futsal Takımı" ile özel maç yaptı

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları ile kent protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla özel maçta karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri protokolü "Down Futsal Takımı" ile özel maç yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları ile kent protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla özel maçta karşılaştı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'ndaki maçtan önce konuşan Vali Gökmen Çiçek, anlamlı bir etkinlikte buluştuklarını söyledi.

        Çiçek, "Onlar iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Onların tamamı sevgi ile dünyaya bakıyor. Kocasinan Belediye Başkanımız böyle bir organizasyonda bizi meleklerle ve altın kalpli çocuklarımızla bir araya getirdi. Biz de onlarla spor müsabakasında bir araya gelelim, Kayseri'nin birlik ve beraberliğini gösterelim diye buradayız. Karşımızda güçlü bir takım var." dedi.

        Vali Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediye başkanları ile diğer protokol üyelerinden oluşan takım, Down Futsal Takımı ile mücadele etti.

        Müsabakayı 8-6 kazanan Down Futsal Takım sporcuları "Erik dalı" türküsü eşliğinde oynayarak galibiyeti kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi 2 kilometrelik yolda genişleme çalışması yapıyor
        Melikgazi Belediyesi 2 kilometrelik yolda genişleme çalışması yapıyor
        Başkan Büyükkılıç Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
        Başkan Büyükkılıç Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
        Başkan Büyükkılıç Talas Bulvarı'ndaki kavşak düzenlemesini inceledi
        Başkan Büyükkılıç Talas Bulvarı'ndaki kavşak düzenlemesini inceledi
        Hukuk öğrencisi görme engelli: Sadece 3 Aralık'ta anılıp, unutuluyoruz
        Hukuk öğrencisi görme engelli: Sadece 3 Aralık'ta anılıp, unutuluyoruz
        Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, 3. etap TOKİ konutlarının ihalesini d...
        Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, 3. etap TOKİ konutlarının ihalesini d...
        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi
        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi