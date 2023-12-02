Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, 3. etap TOKİ konutlarının ihalesini değerlendirdi

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçeye yapılacak 3. etap TOKİ konutlarının ihalesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Taşyapan, yazılı açıklamasında, ilçede inşa edilecek 236 konutun ihalesini alan firma ile TOKİ arasında sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapıldığını kaydetti.

Konut ihtiyacı olan ilçenin bu projeyle rahatlayacağını, projenin tamamlanmasıyla Yeşilhisar'daki TOKİ konutlarının sayısının 474'e yükseleceğini aktaran Taşyapan, emeği geçenlere teşekkür etti.