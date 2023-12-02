Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, 3. etap TOKİ konutlarının ihalesini değerlendirdi

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçeye yapılacak 3. etap TOKİ konutlarının ihalesiyle ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, 3. etap TOKİ konutlarının ihalesini değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçeye yapılacak 3. etap TOKİ konutlarının ihalesiyle ilgili açıklamada bulundu.

        Taşyapan, yazılı açıklamasında, ilçede inşa edilecek 236 konutun ihalesini alan firma ile TOKİ arasında sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapıldığını kaydetti.

        Konut ihtiyacı olan ilçenin bu projeyle rahatlayacağını, projenin tamamlanmasıyla Yeşilhisar'daki TOKİ konutlarının sayısının 474'e yükseleceğini aktaran Taşyapan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        Putin'den askeri hamle! Sayısını artırdı
        Putin'den askeri hamle! Sayısını artırdı
        ABD'li senatörler: ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız
        ABD'li senatörler: ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız
        Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
        Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
        İki muhtarın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        İki muhtarın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi
        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, özel çocuklarla buluştu
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, özel çocuklarla buluştu
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kaçak odun kesen şüpheli Orman İşletme Şefliği ekib...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kaçak odun kesen şüpheli Orman İşletme Şefliği ekib...
        Danişmendli hükümdarı Melik Mehmed Gazi, Kayseri'deki türbesinde anıldı
        Danişmendli hükümdarı Melik Mehmed Gazi, Kayseri'deki türbesinde anıldı
        Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı