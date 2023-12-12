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        Kayserispor Kulübü hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

        Mondihome Kayserispor Kulübü MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:32
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        Kayserispor Kulübü hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
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        Mondihome Kayserispor Kulübü MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettikleri belirtildi.

        Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

        "Halkımızın tüm kesimleri tarafından izlenen bir müsabakada adaleti tesis etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlisine saldırıda bulunmanın bütün dayanaklardan yoksun olduğunu belirtmek isteriz. Sporun temel değerlerine zarar veren ve futbolun ruhunu yansıtmayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

        Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar da sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak "Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da şiddet kabul edilemez. Bu gece yaşanan saldırıyı kınıyor, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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