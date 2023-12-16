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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bazı firmaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:17
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bazı firmaları ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, OSB'deki iki firmayı ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.

        Büyükkılıç, huzur, birlik, beraberliğin şehri Kayseri için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

        Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

        - Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, "150. Yılda 150 Proje" hedefiyle yola çıktıklarını anımsattı.

        Proje sayısının 418'e ulaştığını vurgulayan Büyükkılıç, bu yıl 152 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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