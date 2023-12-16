Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan polis Yasin İke'nin annesi, hayatını kaybetti İSTANBUL Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter İke (73), tedavi gördüğü hastanede yaşamsını yitirdi.

İSTANBUL Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter İke (73), tedavi gördüğü hastanede yaşamsını yitirdi.

Beşiktaş'ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter İke, bir süredir nefes darlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde Yeter İke, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İke'nin cenazesi ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Yeter İke için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İke'nin ailesi ve yakınları katıldı. Yeter İke, kılınan namazın ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verildi.