Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. yakalandı.

N.B'nin üzerinde 1.20 gram esrar ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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