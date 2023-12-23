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        Kayseri'de 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:56
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        Kayseri'de 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satıldığı ihbarı üzerine kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, E.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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