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        Kayseri'de Çanakkale Savaşları'nda kullanılan eşyalardan oluşan müze açılacak

        Kayseri'de Çanakkale Savaşları'nda kullanılan eşyaların yer aldığı "Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl" isimli müze açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:26
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        Kayseri'de Çanakkale Savaşları'nda kullanılan eşyalardan oluşan müze açılacak
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        Kayseri'de Çanakkale Savaşları'nda kullanılan eşyaların yer aldığı "Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl" isimli müze açılacak.

        Talas ilçesinde Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki bir taş konakta, Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesinden emekli Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin katkılarıyla açılacak müzede, Çanakkale Savaşları'nda kullanılan mermi, miğfer, matara, düğme ve at nalı ile belge, fotoğraf, rölyef ve kitaplar sergilenecek.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin 9 Ocak Salı günü açılacağını bildirdi.

        Müzenin açılmasına emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, 9 Ocak'ın Çanakkale'de kara savaşlarının sona erdiği tarih olduğunu, zafer ilan edilen o günde müzenin açılışının yapılacağını vurguladı.

        Belediye Başkanı Yalçın, "Bu müze, gelen ziyaretçilerimize sürekli açık olacak. Müzemizin Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti üzerindeki önemi çok büyük. Burada bulunan bütün malzemeler savaşta bizzat kullanılmış. Müze çok gurur duyacağımız ve sürpriz eserlerle dolu." diye konuştu.

        - Müzede 6 bin 400 tarihi eser yer alacak

        Emekli Öğretim Görevlisi Kilci ise müzede, savaşta kullanılan 6 bin 400 parça orijinal tarihi eserler olduğunu belirtti.

        Çanakkale dışında başka bir şehirde bu türde bir müzenin olmadığına işaret eden Kilci, şunları kaydetti:

        "Çanakkale'ye gittiğim her dönemde gerek bulduğumuz gerekse bize hediye edilen parçaları derledik. Baktığınız zaman bir demir parçası ama o demir parçası belki dedesinin canını alan veya hayatından bir kişiyi koparmış bir parça. Her zaman söylediğim gibi bir Mehmetçik şu mübarek vatan toprağına düştüğü gün değil, unutulduğu gün ölüyor. Onları yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük vazifemiz."

        Kilci, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a desteği için teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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