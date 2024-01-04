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        ERÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:57
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        ERÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un makamında gerçekleştirilen törene TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Törende konuşan Altun, üniversitelerinin özellikle sivil toplum kuruluşları ile bu gibi protokollerde bulunması, anlaşmalarda yer almasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Protokolün, özellikle kadın girişimciler ile ilgili yapılacak faaliyetlerde ERÜ'nün ne gibi katkılar sağlayacağı, hangi imkanların ne şekilde sunulacağının belirlenmesi konularını kapsadığını aktaran Altun, "Yapılacak programlarda birlikte hareket etmemiz ve üniversitenin sağlayacağı katkıların da olması oldukça önemli. Umarım şehrimiz ve ülkemiz için güzel faaliyetler içerisinde oluruz. Bu vesileyle imzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İlgü de seçkin bir üniversite olan Erciyes Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bundan sonraki süreçte de yaptığımız tüm eğitim ve faaliyetlerimizi birlikte bu protokolün çatısı altında yürüteceğiz. Bu bizim için çok kıymetli. Tüm öğrencilerimize katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, protokole imza attı.

        Ayrıca protokol kapsamında Erciyes Üniversitesi öğrencilerinde girişimcilik algısı oluşturabilmek ve öğrencilerin bakış açısını değiştirmek amacı ile “Girişimcilik Kulübü” kurulması da kararlaştırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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