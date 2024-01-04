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        Kayakseverler hafta içi de Erciyes'in pistlerini boş bırakmıyor

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı, hafta içi de kayakseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:34
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        Kayakseverler hafta içi de Erciyes'in pistlerini boş bırakmıyor
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı, hafta içi de kayakseverleri ağırlıyor.

        İç Anadolu'nun zirve Erciyes'teki kayak merkezini hem yerli hem de yabancı turistler tercih ediyor.

        Suni karlama üniteleri sayesinde kayak yapılabilen dağın Tekir Kapı bölgesinde profesyonel kayakçılar boardlarıyla kayarken, bu sporu öğrenmek isteyenlere kayak eğitimi de veriliyor.

        Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 24 bin metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 26 bin 750 kişi olan ikisi gondol 19 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

        Charter seferleriyle gelen Çekya ve Polonyalı turistlerin yanı sıra Endonezyalı konuklar da Erciyes'in pistlerinde kayak yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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