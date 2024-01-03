Develi Belediyespor, başantrenör Serdar Uslu ile anlaştı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör görevine Serdar Uslu'yu getirdi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör görevine Serdar Uslu'yu getirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Kayseri ekibi, sezon öncesinde takımın başına getirilen Hüseyin Koç ile 19 Aralık'ta yollarını ayırmıştı.
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