ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun öğrencilerle buluştu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji öğrencileriyle buluşan Altun, kendisine yöneltilen soruları cevapladı, tecrübelerini paylaştı.
Altun, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür ettiğini bildirdi.
Gençlerle zaman geçirmekten keyif aldığını belirten Altun, "Kendinize güvenin, planlı olun, düzenli tekrar yapın. Düzenli ve prensipli bir şekilde çalışırsanız müthiş bir kariyer planlaması yaparsınız. Ne olacağınızı, hangi bölümü okuyacağınızı planlayın. Erciyes Üniversitesi, Anadolu'da bir üniversite ama ihtiyaç olduğunda aşı bulan bir üniversite. Üniversitemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için aşı geliştiriliyor. Dünyada bu aşıyı bulan başka bir ülke, bir üniversite yok." ifadelerini kullandı.
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