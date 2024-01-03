Kayseri'de park halindeki araç yandı

Kocasinan ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.K, Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda park halindeki 38 RL 021 plakalı otomobilini çalıştırmak istediği sırada araç motor kısmından yanmaya başladı.

Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.