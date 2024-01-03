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        Hacılar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Hacılar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:25
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        Hacılar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
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        Hacılar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılının Gazze başta olmak üzere tüm dünyaya huzur getirmesini diledi.

        Son 5 yılda ilçeye 1 milyar 100 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Özdoğan, meclisteki çalışmaların ve yapılan hizmetlerin değerini anlamak gerektiğini, 1 milyarlık yatırımın ilçeye kazandırılmasında meclis üyelerinin de büyük emeğinin bulunduğunu kaydetti.

        Hizmetlerin devam edeceğini aktaran Özdoğan, "İlçemizdeki derelerin ıslahıyla alakalı Ankara ziyaretimizde Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 200 milyonun üzerinde bir yatırımı da ilçemize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Konuyla ilgili işlerin ihalesinin 16 Şubat'ta yapılacağını kamuoyuna bildirmiş olalım." ifadesini kullandı.

        Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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