Talas Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Talas Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğüne ait 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Öte yandan, yapılan seçimde denetim komisyonu üyeliğine Ragıp Dost, Musa Soykarcı, Yüksel Sungur, Hasan Özsoy ve Berrin Özen seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Meclis üyelerine teşekkür eden Yalçın, "Öncelikle 2024 yılı hepimize hayırlı olsun. 2023 yılında yüzde 80 oranında oy birliğiyle Talas'ımız için birçok karar aldık. Şükürler olsun ki kararlarımız hep huzur içerisinde ve gönül birliği içinde geçti. Bundan böyle de önümüzdeki yıl ve yıllarda kısmet olursa hep aynı şekilde huzurla Talas'a ve şehrimize hizmet edelim." ifadesini kullandı.