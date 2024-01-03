AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, kentteki yatırımları değerlendirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Nöbetçi Vekil" programında kentteki yarımları değerlendirdi.

Çopuroğlu, partisinin il başkanlığında gerçekleştirilen programda, 31 Mart'taki yerel seçimleri için büyükşehir belediye başkan adaylarının birkaç gün içinde tüm Türkiye'de açıklanacağını söyledi.

Çopuroğlu, yaklaşık 1,5 milyar lira maliyetle hayata geçirilen havalimanı yeni terminal binası ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının yapılacağını dile getirdi.

Çopuroğlu, "Tramvay hatlarımız sisteme alındı, çalışmaya başladı. Yeni yollarımız yapılırken gençler arasında yoğun rağbet gören ve her geçen gün sayısı artan kütüphanelerimiz belediye başkanlarımızın gayretleriyle hayat buldu." diye konuştu.

Çopuroğlu, kasım ayında ihracat rekorunun kırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir dolarlık ithalat yapıyoruz, üç dolarlık ihracat yapıyoruz. İthalatımızın üç katı ihracat yapıyoruz. Kasım ayında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış vaziyette. Tabi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretlerimiz Kayseri'de üretimi, istihdamı arttırmak için devam edecek. Öte yandan, tam bir müjde niteliğinde olan ve günü geldiğinde yine sayın bakanımızın ağzından duyacağımız bir çalışma, ilgili sektöre önemli katkı sağlarken Kayseri için de bulunmaz bir nimet olduğunu buradan ifade etmek istiyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini aktaran Çopuroğlu, kentin turizmine katkı sağlayacak yol haritalarının değerlendirilmesi için bir uzman talep ettiklerini de sözlerine ekledi.