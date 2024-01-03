İtfaiyeci çiftten biri teorik, diğeri pratik eğitim veriyor BURDUR'da 2014 yılında üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde tanışarak evlenen Büşra (26) ve Güney Odabaşı (28), mezun olduktan sonra Kayseri'de görev yapmaya başladı. Büşra Odabaşı, Anadolu lisesinde öğrencilere teorik eğitim verirken, itfaiye amiri eşi Güney ise stajyer olarak gelen öğrencilerine sahada pratik eğitim veriyor. Büşra Odabaşı, "Öğrenciler 12'nci sınıfa geldiklerinde staj yapmak zorundalar. Stajlarını da İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapabiliyorlar. Eşim orada eğitim amiri. Çocukların uygulamalı eğitimlerinde eşim destek oluyor" dedi.

BURDUR'da 2014 yılında üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde tanışarak evlenen Büşra (26) ve Güney Odabaşı (28), mezun olduktan sonra Kayseri'de görev yapmaya başladı. Büşra Odabaşı, Anadolu lisesinde öğrencilere teorik eğitim verirken, itfaiye amiri eşi Güney ise stajyer olarak gelen öğrencilerine sahada pratik eğitim veriyor. Büşra Odabaşı, "Öğrenciler 12'nci sınıfa geldiklerinde staj yapmak zorundalar. Stajlarını da İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapabiliyorlar. Eşim orada eğitim amiri. Çocukların uygulamalı eğitimlerinde eşim destek oluyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan 1 çocuk sahibi Büşra ve Güney Odabaşı çifti, 2014 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde tanıştı. Eğitimlerini tamamladıktan sonra evlenen çiftten Güney Odabaşı İstanbul'a eşi ise Kayseri'de bir okula atandı. Bir süre sonra eş durumundan dolayı Kayseri'ye taşınan Odabaşı çifti, görevlerine burada devam etti. Büşra Odabaşı, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere teorik eğitim verirken, itfaiye amiri eşi Güney ise stajyer olarak gelen öğrencilerine sahada pratik eğitim veriyor.

2019 yılından beri okulda itfaiyecilik ve yangın güvenliği öğretmeni olarak görev yaptığını söyleyen Büşra Odabaşı, "Öğrencilerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj imkanı bulmaktalar. Okullarını bitirdiklerinde C sınıfı ehliyet alarak çeşitli kurumlarda istihdam imkanı bulabilirler. 10 saatlik derslerimiz var. Bu yüzden sadece teorik olarak eğitim yapmıyoruz. Önce teorik sonrasında uygulamalı yaparak çocukların konuları pekiştirmelerini sağlıyoruz. Eğer ekipmanımız atölyemizde bulunmuyorsa itfaiyeden destek alıyoruz. Öğrenciler 12'nci sınıfa geldiklerinde staj yapmak zorundalar. Stajlarını da İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapabiliyorlar. Eşim orada eğitim amiri. Çocukların uygulamalı eğitimlerinde eşim destek oluyor. Eşimle ben aynı üniversite mezunuyuz. 4 yıllık Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünü okuduk. Üniversite sürecinde tanışmıştık. Eşim de 2018 yılında İstanbul itfaiyesine atanmıştı. Eş durumundan dolayı Kayseri'ye geldi" diye konuştu.

'EŞİMLE AYNI İŞİ YAPMAK GÜZEL BİR DUYGU'

Eşi ile aynı görevi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Büşra Odabaşı, "Eşimle aynı işi yapmak güzel bir duygu. Ondan destek almak da güzel oluyor. Bu sebeple öğrencilerimizin imkan ve olanaklarını da artırmış oluyoruz. Yeri geldiğinde daha kolay bir şekilde ekipman desteğini sağlıyoruz. Eşim de buraya gelip eğitim veriyor. Öğrencilerimin bu duruma tepkileri olumlu yönde oluyor. Öğrencilerim eğitim sürecinden gayet memnun kalıyorlar" dedi.

'BURADA USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ VARDIR'

İtfaiyeciliğe 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladığını belirten Güney Odabaşı, "Eşimin Kayseri'ye atanmasının ardından Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı'nda Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri olarak görevime devam ediyorum. Buradaki amacımız; hem kurumumuza gelen öğrencileri hem de kurum dışı öğrencilere temel yangın eğitimlerini vermek, yangın anlamında bir güvenlik eğitimi ve farkındalık oluşturmak. Bugün burada hem üniversite hem de lise de itfaiyecilik bölümü okuyan arkadaşlarımıza, yangının başından sonuna kadar geçen tüm süreçteki olayları ve tehlikeleri anlattık. Burada öğrenci-öğretmen ilişkisinden ziyade usta-çırak ilişkisi vardır. Biz burada ağabey- kardeş çerçevesinde çalışırız" ifadelerini kullandı.

'AYNI GÖREVİ YAPMAK BAZEN ATIŞMALARA SEBEBİYET VEREBİLİYOR'

Eşiyle aynı görevi yapmanın keyifli olduğunu söyleyen Güney Odabaşı, şöyle konuştu:

"5 yıldır evliyiz. Ben 2018 yılında atandıktan sonra eşim de 2019 yılında buraya atandı. Daha sonra yaklaşık 2 yıl tayin süreci bekledik. 2021 yılında buradaki görevime başladım. Eşimle aynı görevi yapmak bazen keyifli. Bazen atışmalara sebebiyet verebiliyor. Ben, 'saha önemli' diyorum. O, 'okul önemli' diyor. Aslında bu işin yüzde 50'si saha, yüzde 50'si teorik bilgidir. Çünkü teorisini bilmediğiniz bir işin uygulamasını yapamazsınız. Asıl amacımız bilgi birikimlerimizi buradaki öğrenci arkadaşlarımıza aktarmak oluyor. Eşimin lisedeki görevi öğrencilere alması gereken bilgileri teorik olarak vermek."