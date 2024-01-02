Kayseri'de palet fabrikasında yangın

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangının; soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 18'inci sokak üzerinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın hangar bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.