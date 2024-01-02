Kayseri'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, yurda yasa dışı yollardan girenlerin ve yasal kalış hakkı bulunmayanların yakalanmasına yönelik çalışmada 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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