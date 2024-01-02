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        Kayseri Şeker Erva Spor Kulübü açıldı

        Kayseri Şeker Erva Spor Kulübü'nün açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:06
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        Kayseri Şeker Erva Spor Kulübü açıldı
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        Kayseri Şeker Erva Spor Kulübü'nün açılışı yapıldı.

        Şeker Anadolu Lisesi'nde yaptırılan spor okulu düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Törene, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, kaymakamlar, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve belediye başkanları katıldı.

        Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, sporun oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Kayseri'deki lisanslı sporcu sayısında artış olduğuna dikkati çeken Çiçek, şöyle konuştu:

        "Lisanslı sporcularının sayısının daha da artacağı günler gelecek. Her mahallede muhakkak bir spor okulu açacağız. Spor okullarıyla sadece gençlerimizin fiziksel olarak spor yapmaları için değil, aynı zamanda her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için de kararlıyız. Böyle bir proje, Kayseri Şeker olmadan olmazdı. Kayseri Şeker, nerede sosyal sorumluluk projesi, ihtiyaç varsa mutlaka orada oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

        Akay da Kayseri Şeker olarak böyle bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        Spora ve sporcuya önem verdiklerini aktaran Akay, spor okulunun kısa süre içinde hizmete girdiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek spor okulunun açılı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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