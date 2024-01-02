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        Kayseri'de aranan 49 kişi yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 49 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:43
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        Kayseri'de aranan 49 kişi yakalandı
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        Kayseri'de son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 49 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.

        Bu kişilerden 19'u cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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