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        Kayseri´deki cinayetin şüphelisi yakalandı

        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi'yi bıçakla öldüren K.Y. (18), polis ekiplerince yakalandı. K.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:10
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        Kayseri´deki cinayetin şüphelisi yakalandı
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        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi'yi bıçakla öldüren K.Y. (18), polis ekiplerince yakalandı. K.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi bıçakla, E.M. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Rıza Muradi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muradi'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. E.M. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli K.Y.´yi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

        Diğer yandan iki grubun cinayet işlenmeden önceki anları kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde 6 kişinin bir iş yerinin arkasına gittiği ve cinayet sonrası koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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