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        Kayseri Valisi Çiçek, İncesu ilçesini ziyaret etti

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:17
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        Kayseri Valisi Çiçek, İncesu ilçesini ziyaret etti
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Çiçek, Kaymakamlığa gelişinde Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kaymakam Aydın Göçer, Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve protokol üyelerince karşılandı.

        Kaymakamlıkta ilçenin 2023 yılının değerlendirildiği ve 2024 yılında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü programın ardından Çiçek, belediyeyi ziyaret etti.

        Çiçek, Başkan İlmek'ten ilçenin alt ve üstyapı çalışmaları ile belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Ardından ilçe meydanında bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Çiçek, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

        Çiçek, daha sonra İncesu Kadın Kooperatifi, İncesu Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'nu da ziyaret etti.

        Vali Çiçek, son olarak 1998 yılında şehit olan Piyade Er Şahin Kocabey'in Saraycık Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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