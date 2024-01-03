Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinde yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

        Kocasinan Belediyesinde 2024'ün ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesinde yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesinde 2024'ün ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda 25 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

        Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi ve Erkilet Osmangazi mahallelerine yeni yapılan 3 parka "Şerife Bacı", "Cumhuriyet" ve "100. Yıl" isimleri verildiğini belirtti.

        Kocasinan'da birbirinden önemli projelere imza attıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "İnşallah 2024 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. 2024 yılı, şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
        Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de palet fabrikasında yangın
        Kayseri'de palet fabrikasında yangın
        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
        Kayseri'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Kayseri Valisi Çiçek, İncesu ilçesini ziyaret etti
        Kayseri Valisi Çiçek, İncesu ilçesini ziyaret etti
        Kayseri'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Kayseri'de 24 düzensiz göçmen yakalandı