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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 4,5 yılda içme suyuna 1,8 milyar liralık yatırım

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce 4,5 yılı aşkın sürede 1 milyar 872 milyon 360 bin TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:06
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 4,5 yılda içme suyuna 1,8 milyar liralık yatırım
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce 4,5 yılı aşkın sürede 1 milyar 872 milyon 360 bin TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, il sınırları içeresinde hiçbir yerleşim yerinde alt ve üstyapı ile ilgili sorunla karşılaşılmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        Sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırmak için yeterli bütçe ayırdıklarını, 4,5 yılı aşkın sürede 1 milyar 872 milyon 360 bin TL değerinde içme suyu yatırımını hayata geçirdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara çözümler getirirken aynı zamanda örnek teşkil eden birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Son teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri, uzun ömürlü isale ve şebeke hatları, mevcut kaynakların korunması, alternatif içme suyu kaynak çalışmaları gibi yatırımlar yaparak bu işi ne kadar önemsediğimizi gösterdik. Uzun yıllar sağlıklı altyapı noktasında hiçbir sorun yaşanmaması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yapılan yatırımlar kentimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu ulaştırabilmek için aynı titizlikle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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