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        Seyrani Mahallesine pazar yeri ve sosyal tesis müjdesi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern konutlarına kavuşan ailelerin misafiri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:26
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        Seyrani Mahallesine pazar yeri ve sosyal tesis müjdesi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern konutlarına kavuşan ailelerin misafiri oldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ailelere evlerinde iyi günlerde oturmaları temennisinde bulundu.

        Burada konuşan Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2016 yılı eylül ayında konutların temelinin atıldığını, kentsel dönüşüm bölgesinin zaman aldığını belirtti.

        Çevre şartlarını, parkları ve yolları bir anda yapamadıklarını, mülkiyet nedeniyle uzun soluklu bir süreçten geçildiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bir arsada kiminde 40 kiminde 70 kiminde 80 vatandaşın mülkiyeti var. Bunlar çözülecek ki dönüşüm hızla ilerlesin. Rıza esaslı yürüttüğümüz için çalışmalar zaman istiyor. Seyrani, 64 etaptan oluşan bir kentsel dönüşüm bölgesi. İnşallah dönüşüm tamamlandığında parkları, yolları, yeşil alanları, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla örnek ve güzel bir semt olacak. Nasipse mülkiyeti çözülen sosyal tesisin çalışmalarına başlayacağız. Bir Kocasinan Akademi tesisini de buraya kazandıracağız. Ayrıca bir pazar yeri yapacağız. Mülkiyete göre parklar yapıyoruz. Mülkiyet çözümlendi, Bekir Yıldız Bulvarı'nı açtık ve okul yapıldı. 40 yıldır bölgenin beklediği Nato Caddesi'nden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki iç yolu yaptık. 40 yıllık sorunu çözmüşsek geriye kalan işleri de Allah'ın izniyle çözeriz."

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