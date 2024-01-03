Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 19. haftada EMS Yapı Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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