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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:25
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnerTürk Enerji﻿

        Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Bahoken, Morte, Cardoso, Thiam

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye , Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Barrow, Koita, Manaj

        Goller: Dk. 24 Arif Kocaman (kendi kalesine) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 42 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Appindangoye (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 28 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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