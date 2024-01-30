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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:53
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Suriye uyruklu tutuklu sanık A.E. ve avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, DEAŞ mensuplarının 14 yaşındayken yaşadıkları yere gelerek kendisini zorla örgüte aldığını öne sürdü.

        Sadece fotoğraf çektirmek için eline silah aldığını iddia eden A.E, "Beni bir evde tuttular. Silah kullanmadım. Hiçbir eyleme katılmadım. Suçsuzum, çocuklarım mağdur oldu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık A.E'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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