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        Bazanın içinde yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu

        KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. (32) adlı kadın, dün bazanın içinde yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:35
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        Bazanın içinde yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu
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        KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. (32) adlı kadın, dün bazanın içinde yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunan, 'Dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası olan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik dün çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine götürüldü. A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından ise cezaevine koyuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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