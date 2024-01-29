Kayserispor - Antalyaspor: 1-1

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Mehmet Eray (Dk. 72 Ackah), Cardoso, Gökhan Sazdağı (Dk. 85 Talha Sarıarslan)

ANTALYASPOR: Helton Leite - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Saric (Dk. 78 Erdal Rakıp), Safuri (Dk. 85 Van de Streek), Bytyqi, Buksa

GOLLER: Dk. 61 Ali Karimi (Kayserispor), Dk. 31 Larsson (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Eray Özbek, Ackah (Kayserispor), Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

Süper Lig'in 23´üncü haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılı takım 7 hafta sonra puanla tanıştı.

6´ncı dakikada sol kanattan Cardoso´nun yaptığı şuta vole denemesi yapan Gökhan Sazdağı´nın vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.

19´uncu dakikada Carole´un ara pasına hareketlenen Gökhan Sazdağı'nın sol çaprazdan şık çalımla ceza sahasına girdikten sonra müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin sağından auta çıktı.

30´uncu dakikada Mehmet Eray´ın verdiği arapasında Boa Morte´nin yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

31´inci dakikada kontratakla hücuma çıkan Antalyaspor´da Safuri´nin orta sahadan gönderdiği topa hareketlenen Larsson kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldı. Larsson´un şık vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

34´üncü dakikada Antalyaspor savunmasından seken topa ceza sahası yayının hemen dışından gelişine sert bir vuruş yapan Kartal Kayra´nın şutunda top kale direğinin hemen üzerinden oyun alanının dışına çıktı.

40´ıncı dakikada Buksa´nın kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bilal ayakları ile topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

61´inci dakikada Cardoso´nun yaptığı orta sonrası meşin yuvarlak yerden sekti. Seken topa kafa ile vuran Ali Karimi topu filelere gönderdi ve skora denge geldi: 1-1.

64´üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boa Morte´nin yerden vuruşunda Antalyaspor savunmasına da çarpan top kale direğinin az farkla üstünden kornere gitti.

75´nci dakikada Cardoso´nun kullandığı serbest vuruşta Boa Morte´nin kafa vuruşu auta çıktı.

85´inci dakikada Boa Morte´nin pasında ceza sahası yayından Cardoso´nun yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

90´ncı dakikada Kayserispor savunmasından seken topa Buksa´nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bilal topu tokatlayarak kornere çeldi.

90+4´üncü dakikada ara topuna hareketlenen Boa Morte´nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden dokunduğu top kaleci Helton Leite´de kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.