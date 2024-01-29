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        Kayserispor - Antalyaspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:06
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        Kayserispor - Antalyaspor: 1-1
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Mehmet Eray (Dk. 72 Ackah), Cardoso, Gökhan Sazdağı (Dk. 85 Talha Sarıarslan)

        ANTALYASPOR: Helton Leite - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Saric (Dk. 78 Erdal Rakıp), Safuri (Dk. 85 Van de Streek), Bytyqi, Buksa

        GOLLER: Dk.  61 Ali Karimi (Kayserispor), Dk. 31 Larsson (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Eray Özbek, Ackah (Kayserispor), Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

        Süper Lig'in 23´üncü haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılı takım 7 hafta sonra puanla tanıştı.

        6´ncı dakikada sol kanattan Cardoso´nun yaptığı şuta vole denemesi yapan Gökhan Sazdağı´nın vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.

        19´uncu dakikada Carole´un ara pasına hareketlenen Gökhan Sazdağı'nın sol çaprazdan şık çalımla ceza sahasına girdikten sonra müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin sağından auta çıktı.

        30´uncu dakikada Mehmet Eray´ın verdiği arapasında Boa Morte´nin yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

        31´inci dakikada kontratakla hücuma çıkan Antalyaspor´da Safuri´nin orta sahadan gönderdiği topa hareketlenen Larsson kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldı. Larsson´un şık vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

        34´üncü dakikada Antalyaspor savunmasından seken topa ceza sahası yayının hemen dışından gelişine sert bir vuruş yapan Kartal Kayra´nın şutunda top kale direğinin hemen üzerinden oyun alanının dışına çıktı.

        40´ıncı dakikada Buksa´nın kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bilal ayakları ile topu kornere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Antalaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

        61´inci dakikada Cardoso´nun yaptığı orta sonrası meşin yuvarlak yerden sekti. Seken topa kafa ile vuran Ali Karimi topu filelere gönderdi ve skora denge geldi: 1-1.

        64´üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boa Morte´nin yerden vuruşunda Antalyaspor savunmasına da çarpan top kale direğinin az farkla üstünden kornere gitti.

        75´nci dakikada Cardoso´nun kullandığı serbest vuruşta Boa Morte´nin kafa vuruşu auta çıktı.

        85´inci dakikada Boa Morte´nin pasında ceza sahası yayından Cardoso´nun yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

        90´ncı dakikada Kayserispor savunmasından seken topa Buksa´nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bilal topu tokatlayarak kornere çeldi.

        90+4´üncü dakikada ara topuna hareketlenen Boa Morte´nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden dokunduğu top kaleci Helton Leite´de kaldı.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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