Kayseri'de jandarma 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

