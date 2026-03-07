Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de jandarma 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirdi

        Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 22:27 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

