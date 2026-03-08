Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 455 bin lira ceza uygulandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 455 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 02:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 455 bin lira ceza uygulandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 455 bin lira ceza uygulandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşıma göre, Serkent Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan B.İ. (21), kovalamaca sonucu yakalandı.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde B.İ'nin "askeri kanuna muhalefet" suçundan arandığı, sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği ve 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 455 bin lira ceza kesilirken, aracı da 60 gün trafikten menedildi.


        Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        "Trump bedelini ödemeli"
        "Trump bedelini ödemeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de iftar programında konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de iftar programında konuştu:
        Kayseri'de jandarma 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirdi
        Kayseri'de jandarma 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirdi
        Zecorner Kayserispor'da, Trabzonspor maçı mesaisi
        Zecorner Kayserispor'da, Trabzonspor maçı mesaisi
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "İran'ın toprak bütünlüğünün korunması...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "İran'ın toprak bütünlüğünün korunması...
        MHP'li Özdemir: İran'ın toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğinin...
        MHP'li Özdemir: İran'ın toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğinin...
        Nefes borusuna yiyecek kaçtı, kurtarılamadı (2)
        Nefes borusuna yiyecek kaçtı, kurtarılamadı (2)