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        Kayserispor, 7 maç sonra puanla tanıştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 23. haftasında Bitexen Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:33
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        Kayserispor, 7 maç sonra puanla tanıştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 23. haftasında Bitexen Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, ligin 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadan sonra ligde 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

        Dün evinde oynadığı Bitexen Antalyaspor maçına yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile çıkan Kayseri temsilcisi, aldığı 1-1'lik skorla 7 maç sonra puanla tanıştı.

        Kayserispor, 23. hafta sonunda 8 galibiyet 9 mağlubiyet ve 6 beraberlikle ligde 12. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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