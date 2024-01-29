Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnerTürk Enerji
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek (Dk. 72 Ackah), Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı (Dk. 88 Talha Sarıarslan), Cardoso, Morte
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 86 Van de Streek), Saric (Dk. 77 Erdal Rakip), Larsson, Buksa
Goller: Dk. 31 Larsson (Bitexen Antalyaspor), Dk. 61 Ali Karimi (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Mehmet Eray Özbek, Dk. 80 Ackah (Mondihome Kayserispor), Dk. 90+3 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)
KAYSERİ
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