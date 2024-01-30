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        KASKİ personeli 200 ünite kan bağışladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi'ne destek olmak ve farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:10
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        KASKİ personeli 200 ünite kan bağışladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi'ne destek olmak ve farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışçılar genel müdürlük binası ile Germiraltı Tesisleri'nde kurulan stantlarda ilk önce kan bağışı formu doldurdu, kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı.

        İşlemleri tamamlanan bağışçılar, daha sonra kan verme noktalarına geçerek bağışta bulundu.

        Kampanyada 200 ünite kan toplandı.

        Burada konuşan ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Merkezi Uzmanı Fatih Polat, kan bağışına verdikleri destekten dolayı KASKİ Genel Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

        Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Polat, "Her sağlıklı birey vereceği kan ile 3 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaktır. Verilen kanlar birçok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, yarın bizlerin de kan almaya ihtiyacımız olabilir. Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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