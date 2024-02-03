Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi, V.G. ve Ö.A. gözaltına alındı, otomobiliyle kaçmaya çalışan V.G, ekip araçlarına çarpıp durunca yakalandı.
Operasyonda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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