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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:40
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi, V.G. ve Ö.A. gözaltına alındı, otomobiliyle kaçmaya çalışan V.G, ekip araçlarına çarpıp durunca yakalandı.

        Operasyonda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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