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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, rektörlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:48
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, rektörlerle buluştu.

        Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile bir araya geldi.

        Rektörler Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Öte yandan Büyükkılıç, Sahabiye Mahallesinde pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Esnafa talep ve isteklerini soran Büyükkılıç, hayırlı işler diledi.

        - Kocasinan'da yol çalışmaları

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi 3102 Sokak'ı TOKİ 5243. Cadde'ye bağlayan 1200 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmaları inceledi.

        Her alana olduğu gibi ulaşıma da yeni bir soluk kazandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

        Yolun bölgedeki vatandaşlar için önemli olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, yolları konforlu hale getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        - Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı Erciyes'te

        Erciyes'teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olimpik Yüzme Havuzu, Galatasaray Spor Kulübü Yüzme Takımı'nı ağırladı.

        Başantrenör ve Milli Takım Antrenörü Yasin Atıl, Şube Menajeri ve Yardımcı Antrenör Nükte Özgör, antrenör Can Anacak ve Mehmet Ali Bali nezaretinde Galatasaray Spor Kulübü A Takım ve Genç Takım sporcuları yarış öncesi hazırlıkları için antrenmanlarını tamamladı.

        Başantrenör Yasin Atıl, tesisin ideal olimpik ölçülere sahip olduğunu, 25 kişilik ekiple burayı tercih ettiklerini belirtti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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