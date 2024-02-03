Kayseri'de ocak ayındaki uyuşturucu operasyonlarında aranan 136 kişi yakalandı
Kayseri'de ocak ayında düzenlenen operasyonlarda aranan 86'sı hükümlü 136 kişi yakalandı.
Kayseri'de ocak ayında düzenlenen operasyonlarda aranan 86'sı hükümlü 136 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ocak ayı boyunca çok sayıda operasyon düzenledi.
Bu operasyonlarda 136 kişi yakalandı.
Yakalananlardan uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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